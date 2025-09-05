Украина может локализовать обслуживание F-16 при поддержке Lockheed Martin, - Defence Express

Lockheed Martin может помочь "Укроборонпрому" освоить обслуживание F-16 в Украине, что обеспечит независимость Воздушных сил.

Украина может локализовать обслуживание F-16 при поддержке Lockheed Martin, пишет Defence Express.

На выставке MSPO 2025 в Польше состоялась встреча представителей АО "Украинская оборонная промышленность" и американской компании Lockheed Martin, производителя истребителей F-16. Основная тема обсуждения - техническая поддержка и обслуживание авиаплатформ в Украине.

По информации, Lockheed Martin может наладить прямое партнерство с одним из предприятий "Укроборонпрома", что даст украинской оборонной промышленности доступ к знаниям и технологиям для совершенствования производственных процессов. Это создает предпосылки для локализации сервиса F-16 в Украине, хотя ключевые компоненты все равно придется поставлять из США.

Видео дня

Локализация обслуживания важна для обеспечения независимости Воздушных сил Украины. Отечественная промышленность уже имеет значительный опыт модернизации советских самолетов, и имеющиеся мощности могут быть адаптированы для работ с западными истребителями.

Соседние Польша и Румыния уже освоили подобные возможности: польское предприятие проводит модернизацию собственных F-16, а центр технического обслуживания в Румынии способен обслуживать несколько самолетов одновременно. Однако локализация сервиса в Украине позволит не зависеть от партнеров и развивать собственный оборонный потенциал.

Пока вопрос развертывания собственного обслуживания F-16 остается предположением, основанным на контексте встречи, и официальных подтверждений пока нет.

Обслуживание F-16 в Украине

Как сообщал УНИАН, для обслуживания западных истребителей F-16 в Украине разработали уникальные мобильные системы.

Речь идет о "Проекте 61", создание которого обусловлено условиями реальной войны в Украине, когда враг охотится на самолеты и аэродромы. При таких обстоятельствах Воздушным Силам не хватало мобильности в вопросах обслуживания как самих F-16, так и их авиационного вооружения. Поэтому было найдено нестандартное решение - спроектирована уникальная, самостоятельная и эффективная "экосистема", в которую вошли:

мобильный комплекс планирования миссий, где проводится предполетный брифинг летчиков и сопровождение бортов в ближней зоне;

два комплекса подготовки авиационного вооружения, которые ускоряют подготовку и проверку боеприпасов, а также облегчают их подвеску к самолету.

Вас также могут заинтересовать новости: