Российский губернатор заявил, что "обломки попали на территорию промышленного предприятия".

В ночь на 5 сентября украинские дроны в очередной раз атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщило российское издание Astra, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Также удар подтвердил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

В сети распространяют многочисленные фото и видео пожара, который начался после взрывов.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, российские ПВО и РЭБ уничтожили над территорией региона восемь беспилотников. Он отметил, что "пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет". Однако подчеркнул, что якобы "обломки попали на территорию промышленного предприятия". "Последствия устраняются", - добавил он.

"Рязань. Поражен НПЗ. Повторно. Предыдущее поражение произошло 2 августа", - подчеркнул Андрющенко. Также он уточнил, что удар пришелся по установке "Элоу АТ-6".

Коваленко тоже сообщил об атаке, отметив "замечательную работу" Сил беспилотных систем.

Кроме того, местные паблики пишут о пожаре в Липецкой области РФ и предполагают, что под атакой, вероятно, был завод "Энергия".

Утром командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" подтвердил поражение Рязанского НПЗ, который, по его словам, перерабатывает 17,1 млн тонн нефти в год и является одним из четырех крупнейших НПЗ РФ, и Луганской нефтебазы.

Удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям

Как сообщал ранее УНИАН, накануне в оккупированном Луганске поражена важная нефтебаза. 4 сентября там прогремели взрывы, после чего вспыхнул мощный пожар. Руководитель Центра изучения оккупации Андрющенко уточнил, что речь идет о нефтебазе по адресу ул. Руднева, 60. Впоследствии движение "АТЕШ" сообщило, что помогло нанести этот удар по объекту совместно с "тайной Организацией украинцев".

Reuters писало, что ВСУ "кошмарят" нефтеперерабатывающие мощности России. По данным издания, недавние удары украинских дронов остановили энергетические объекты РФ, которые обеспечивали не менее 17% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Это около 1,1 млн баррелей в сутки.

По мнению Politico, удары по российским НПЗ могут заставить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры уже этой осенью. Хотя такие удары продолжаются уже более года, но сейчас их эффект ощущается сильнее, чем когда-либо: санкции и отсутствие западной техподдержки делают ремонт НПЗ в России гораздо сложнее.

