Диктатор озвучил ряд заявлений, касающихся войны в Украине.

Если на территории Украины появятся западные войска, для России они станут законной целью, заявил российский диктатор Владимир Путин. Также он назвал Москву "лучшим местом" для переговоров с Украиной. Заявления кремлевского правителя опубликовали российские СМИ.

"Если в Украине будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. А если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их пребывании на территории Украины", - сказал президент РФ.

Также, по его мнению, гарантии безопасности должны быть не только для Украины, но и для России. При этом диктатор заверил, якобы РФ "будет в полном объеме соблюдать мирные договоренности по Украине, когда они будут достигнуты". В то же время, по его словам, с Россией пока "на серьезном уровне" никто не обсуждал такие договоренности.

Кроме того, Путин сказал, что якобы готов к контактам с Украиной, но не видит в них "смысла большого", мол, договориться с Украиной невозможно.

"Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно обеспечим условия для работы и безопасности. Гарантия 100%. Но если нам говорят "мы хотим с вами встречи, но вы съездите туда-то", мне кажется, это избыточные запросы в наш адрес", - подчеркнул крем.

При этом самым лучшим местом для переговоров он назвал столицу РФ Москву. Кроме того, диктатор заявил, что по Конституции Украины договоренности о территориях должны быть утверждены на референдуме, но для его проведения "нужно отменить военное положение".

Также Путин назвал цель Украины вступить в Евросоюз ее "законным выбором" и в этой связи прокомментировал события 2013-2014 годов.

"Украина ставила задачу и сейчас ставит вступление в ЕС, и, повторяю, это законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в сфере экономики, с кем заключать союзы. Проблема для нас на тот период, когда президентом был Янукович (Виктор Янукович - бывший президент-беглец, - ред.), заключалось в том, что встраивание Украины в европейскую систему экономических отношений было связано для нас с некоторыми проблемами экономического характера, потому что Украина входила в зону экономической торговли, у нас были открыты таможенные границы, и для нас это имело определенные последствия. И Украина должна была сопоставить, что она теряла в контактах с нами в прямом денежном выражении и что она добывала там. Об этом и задумался президент Янукович – он подсчитал и прослезился", – объяснил Путин.

Что касается вступления Украины в НАТО, то, по его словам, "втягивание" ее в Альянс "напрямую касается интересов России в сфере безопасности".

"Каждая страна имеет право выбора в сфере безопасности, но не за счет другой страны... Решение Украины по НАТО не может рассматриваться без учета интересов России", - добавил президент РФ.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщалось ранее, Европа разработала план развертывания миротворцев в Украине, включающий две группы сухопутных сил. Одна для обучения и поддержки украинской армии, а вторая, отдельная – "гарантирующая" сила, призванная отпугнуть возможное будущее вторжение России. По текущему плану уже есть обязательства по развертыванию более 10 000 солдат, пишет The Wall Street Journal. Издание уточнило, что патрулирование над украинским небом будет выполняться базирующимися за пределами страны силами.

А "Радио Свобода" накануне сообщало, что в Украине могут развернуть до 30 тысяч иностранных военных. Об этом якобы договорились 4 сентября союзники Украины на заседании "Коалиции желающих". Кроме того, сказано, что из 21 одного государства, готового работать над гарантиями безопасности для Украины, 10 соглашаются отправить своих солдат на украинскую территорию после завершения боевых действий. В частности, пойти на такой шаг могут Великобритания и Франция, Нордические страны и государства Балтии, Нидерланды и Австралия.

