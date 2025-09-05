Самое дорогое жилье столицы традиционно в Печерском районе.

По состоянию на сентябрь стоимость вторичного жилья в Киеве за последнее полугодие выросла на 4,4% с марта 2025 года. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке столицы составляет 1,6 тысячи долларов. Об этом говорится на портале M2bomber.

За год цены поднялись еще ощутимее. Так, вторичное жилье подорожало на 14% - с 1 407 долларов до 1 604 долларов за квадратный метр.

Отмечается, что самые дорогие квартиры в Печерском районе, где средняя цена составляет 2 537 долларов за квадратный метр. Второе место занимает Подольский район со стоимостью 1 994 доллара. Тройку лидеров замыкает Шевченковский район с показателем 1 953 долларов за квадратный метр.

В то же время самые дешевые квартиры можно найти в Святошинском районе, где цена составляет всего 1 135 долларов и в Деснянском - 1 268 долларов за квадратный метр.

Средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве составила 65 тысяч долларов, что составило плюс 8% за последние полгода. При этом средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Киеве на вторичном рынке равнялась 100 тысяч долларов. Таким образом стоимость такого жилья в столице выросла на 4% за последние полгода.

Кроме того, стоимость аренды жилья в Киеве за последнее полугодие выросла на почти четверть - с 20 275 грн до 25 000 грн.

