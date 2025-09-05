Информацию о своих намерениях он разместил в иностранной соцсети.

В поселке Буштыно Закарпатской области 15-летний ученик хотел напасть с ножом на школьников и планировал трансляцию преступления в прямом эфире.

Как сообщает полиция Закарпатской области, сегодня утром местные правоохранители получили оперативную информацию от иностранных коллег о потенциальной угрозе нападения на одну из школ области.

Отмечается, что такие угрозы разместил в иностранной соцсети один из пользователей.

"Работники киберполиции проанализировали все доступные данные, в то время сотрудники криминальной полиции уже проводили оперативные мероприятия. По результатам комплекса слаженных действий была установлена личность автора и его место дислокации - Закарпатская область, Тячевский район, поселок Буштыно", - говорится в сообщении полиции.

В учебном заведении сразу же выставили усиленную охрану, а оперативники установили четкий контроль за подозреваемым.

По данным полиции, задержание произошло в момент, когда 15-летний ученик пытался проникнуть на территорию школы с холодным оружием, спрятанным в школьном рюкзаке.

"По предварительным данным, он планировал совершить нападения на школьников и транслировать их в социальной сети", - добавили правоохранители.

Сейчас полиция проводит все необходимые следственные действия. На место прибыла мать парня.

Следователи квалифицируют его действия как подготовку к совершению теракта и незаконное обращение с оружием - ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 258 и ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Ученики устроили стрельбу во львовской школе

В одной из львовских школ ученик девятого класса устроил стрельбу из пневматического пистолета. На видео, появившемся в соцсетях, видно, как один из трех ребят держит позади себя книгу, а другой целится в нее из пистолета. После выстрела они проверяют, пробила ли пуля учебник. В результате происшествия никто не пострадал. Пневматический пистолет принадлежал отцу одного из парней. Полиция начала проверку этого инцидента, чтобы решить вопрос правовой квалификации события.

