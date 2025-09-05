Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,3%.

Золото в пятницу, 5 сентября, подорожало, завершив свою лучшую неделю за три месяца. Этому способствовали ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы и данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Агентство Reuters пишет, что спотовое золото подорожало на 0,4% до 3557,99 долларов за унцию, которая составляет примерно 31 грамм. То есть 1 грамм металла обойдется примерно в 115 долларов. На этой неделе золото подорожало на 3,2%. При этом фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,3% до 3616,70 долларов.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры ожидают снижения процетной ставки на 25 базисных пунктов. Внимание также приковано к данным по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые могут пролить свет на то, как могут измениться процентные ставки ФРС.

В то же время спотовое серебро подорожало на 0,5% до 40,85 доллара за унцию. Платина подорожала на 1,1% до 1382,33 доллара, а палладий остался на уровне 1127,01 доллара.

Цены на золото - последние новости

2 сентября цены на золото подскочили до исторического максимума. Металл достиг отметки в 3508,70 долларов за тройскую унцию, а на следующий день его цена превысила 3578 долларов.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что металл может подорожать до 5000 долларов за унцию или более 160 долларов за грамм, если независимость Федеральной резервной системы США будет подорвана.

