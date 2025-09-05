На уникальной заповедной территории находятся различные виды птиц, в том числе краснокнижные.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, обломок российского снаряда уничтожил 1200 птичьих гнезд. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

Ученый обнародовал видео, на котором можно увидеть обломок, торчащий на мелководье, у берега Черного моря. По словам Русева, такой ужасный опустошительный эффект произошел вследствие падения всего одного куска металла.

"Один из тысяч обломков рашистского снаряда, который недавно упал в воду в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", разрушил колонию из 1200 гнезд птиц, преимущественно крачек нескольких видов", - подчеркнул ученый.

"Тузловские лиманы": что нужно знать

"Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Его площадь - 27 865 га, а общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км, глубины составляют 1,6-2,5 м, в среднем 1-1,3 м. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом. Группа заповедных водоемов включает три основных лимана - Шаганы, Алибей, Бурнас, а также ряд мелких лагун, таких как Соленое, Хаджидер, Карачаус, Курудиол, Будуры, Мартаза, Магала, Малый Сасык, Джантшей. Площадь только Алибея - 72 кв. км. Заболоченные участки, заросшие солеустойчивой растительностью - идеальное место для нереста рыб и гнездования сотен видов птиц, многие из которых - краснокнижные. В этом уникальном месте останавливаются на отдых очень много перелетных пернатых.

Напомним, во время полномасштабного вторжения РФ в Украину на территорию "Тузловских лиманов" даже перебрались редкие розовые фламинго. До этого эти удивительные птицы пытались гнездиться на Херсонщине, но с заходом на эту территорию армии РФ они начали прилетать в Одесскую область. В 2023 году они даже удачно гнездились здесь.

К сожалению, в прошлом и в этом году фламинго, прилетевшие на заповедные одесские лиманы, не смогли высидеть яйца - птенцы редких фениксов (так еще называют фламинго) не появились на свет из-за войны - им помешали взрывы, пролеты дронов и тому подобное. При этом на территории "Тузловских лиманов" еще находится 1500 указанных птиц.

