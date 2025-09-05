Сон с серьгами - вредная привычка, которая может навредить здоровью.

Некоторые любители украшений ленятся или забывают снимать их перед сном. Мы разобрались, можно ли спать с сережкой в ухе и к каким проблемам это может привести. Эта привычка кажется безобидной, но на самом деле может иметь плохие последствия. Даже если раньше всё было хорошо, на следующий раз может не повезти.

Почему нужно снимать серьги на ночь

Об опасностях сна с украшения рассказало издание Healthline. Если в ушах есть старые заросшие проколы, никогда не пренебрегайте снятием изделий вечером.

Во время сна мы не контролируем свои движения и можем цепляться сережками за постельное белье или волосы. Это чревато травмами мочки уха, особенно если это крупные конго. А в открытую рану может попасть инфекция.

Вторая важная причина, почему на ночь нужно снимать украшения, это возникновение головных болей. Сережки могут давить на голову во время сна на боку. Если вы спите так и часто просыпаетесь с мигренью, попробуйте их снять.

У аллергиков постоянное ношение может вызывать негативную реакцию. По оценкам врачей около 30% людей имеют аллергию на никель - популярный материал сережек. Чтобы избежать проблем, лучше покупать изделия из золота, серебра или хирургической стали.

Если на ухе появились болезненные отеки, зудящая сыпь, кровянистые или гнойные выделения, стоит обратиться к дерматологу.

Какие серьги можно не снимать на ночь

У правила есть исключение - оставлять украшения в ушах можно и нужно, если прокол сделан впервые. Какое-то время - примерно полтора месяца - изделия нужно носить постоянно, чтобы место пирсинга не заросло. Для этого рекомендуется использовать миниатюрные гипоаллергенные пусеты, а также спать на спине до заживления ран.

При круглосуточном ношении не стоит трогать их немытыми руками. Примерно через 6 недель уточните у своего мастера пирсинга, можно ли снимать серьги на ночь. После осмотра специалист скажет, хорошо ли зажил прокол.

