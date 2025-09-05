Эта головоломка с поиском слова может свести с ума. Сможете ли вы найти слово "Куркума" за 9 секунд?

Если у вас острое зрение, попробуйте за 9 секунд найти слово "Куркума", которое хитро спрятано на картинке ниже. Если вам это удастся, то можете смело считать себя чемпионом дня по словесным головоломкам!

Головоломки на поиск слова на первый взгляд кажутся простыми. Но это не просто способ развлечься на определенное время. Головоломки помогают расширить словарный запас, улучшить концентрацию, развить способность к сосредоточенности и навыки распознавания узоров. Кроме того, эти головоломки являются отличной тренировкой как для глаз, так и для мозга, помогая поддерживать их в тонусе.

Чтобы их решить, нужно найти слово, которое скрывается между случайных букв, расположенных в сетке. Слово может присутствовать в любой из следующих комбинаций: горизонтально, вертикально или по диагонали, в прямом или обратном порядке.

Что ж, если вы готовы, то засекайте 9 секунд и начинаем!

Время вышло!

Интересно, удалось ли вам найти скрытое слово? Поздравляем, если вам это удалось!

Если нет, попробуйте удвоить время и продолжайте поиски.

Возможно, кому-то будет слишком сложно найти скрытое слово. Поэтому приводим ответ на головоломку.

