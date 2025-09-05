Кремлевский диктатор Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву "не капитулировать", а якобы поговорить, заявил пресс-секретарь бункерного деда Дмитрий Песков. Также он отметил, что в урегулировании полномасштабной войны в Украине "виден свет в конце тоннеля". Однако сроки завершения боевых действий "нельзя загадывать", по его словам.
В интервью росСМИ Песков также рассказал об отношениях между США и РФ. "Отношениям России и США был нанесен слишком серьезный урон, на "выход из полного оцепенения" нужно время", - отметил он.
При этом пресс-секретарь Путина добавил, что между спецслужбами двух стран есть каналы общения, но разговоры президента США с диктатором всегда "непростые", ведь оба "отстаивают интересы своей страны". Не забыл Песков добавить немного позитива в адрес Дональда Трампа: "Путин высоко ценит усилия Трампа и конструктивные отношения с ним".
Хотя также он подчеркнул, что оккупанты "будут делать все необходимое" для обеспечения своей безопасности.
Другие заявления из России
Ранее УНИАН сообщал, что Путин якобы никогда не отказывался от встречи с Зеленским, если бы она была хорошо подготовлена и привела бы к "положительным результатам". Также Путин заявил, что власти Украины должны провести референдум для решения любых территориальных вопросов, но для этого нужно отменить военное положение.
Кроме того, мы рассказывали о реакции президента Украины на предложение кремлевского диктатора о встрече в Москве. "Хочешь, чтобы встречи не было - надо пригласить меня в Москву. Поэтому я думаю, что Россия начала говорить о встрече - это уже неплохо. Но пока что мы не видим их желания окончания войны", - сказал Зеленский.