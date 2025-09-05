Тарас Котович рассказал обо всех "плюсах" и "минусах" каждого варианта.

Во время полномасштабной войны многие украинцы пытаются создать себе финансовую "подушку", чтобы иметь определенный запас средств на случай непредвиденных обстоятельств. Поэтому актуальным остается вопрос, куда вложить деньги, чтобы заработать, или хотя бы не потерять в условиях значительной инфляции и колебаний валютных курсов.

Старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович в комментарии УНИАН разобрал на примерах, куда вложить 50 000 грнв нынешних экономических условиях, чтобы сохранить покупательную способность денег и, возможно, получить определенную прибыль.

"В нашем сценарии мы проинвестируем эту сумму в депозиты в гривне, долларах и евро и гривневые ОВГЗ, а затем сравним результаты", - говорит Котович.

Видео дня

Аналитик в своем примере рассматривает инвестирование указанной суммы на один год. Он отмечает, что при этом сознательно не учитываются валютные ОВГЗ, поскольку для этого инструмента такой суммы в большинстве случаев недостаточно. Также в расчетах учитываются налоги с депозитов: 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

Многие люди рассматривают возможность вложить деньги в банк под проценты. Поскольку банки предлагают очень разные проценты по вкладам, эксперт предлагает взять значение средней рыночной ставки для годового депозита для каждой из валют.

"Также мы не должны забывать, что инфляция в стране не зависит от того, в какой валюте у нас средства. То есть за ту же сумму средств через год мы уже сможем приобрести меньше товаров, чем сегодня. Поэтому поверим НБУ, что инфляция будет замедляться, возьмем для расчета рост цен на 8% и уменьшим на эту ставку покупательную способность всех наших инвестиций", - отмечает Котович.

Гривневый депозит

По расчетам аналитика, по состоянию на 2 сентября средняя рыночная ставка ставка по депозитам для гривны составляла 13,16% годовых. Поэтому если мы положим в банк 50000 гривень сейчас, за год он начислит дополнительно 6 840 грн. Из них будут уплачены налоги: около 1 231 грн НДФЛ и 342 грн военного сбора.

Поэтому чистый доход составит 5 267 гривень.

"Уменьшаем этот доход на инфляцию и получаем, что покупательная способность наших средств уменьшится примерно на 4,4 тысячи гривень", - говорит Котович.

Таким образом, чистая прибыль, скорректированная на инфляцию, составит около 845 гривень.

Долларовый депозит

На 4 сентября средний курс покупки банками доллара составлял 41,1 грн, продажи - 41,6 грн. Следовательно, на 50 тысяч гривень можно купить около 1 202 доллара.

При ставке 1,2% годовых (средняя годовая ставка по депозитам в долларах), за год заработаем 14,5 доллара, после налогов - 11,2 доллара. После завершения депозита получим 1 213,2 доллара.

Если курс доллара за год вырастет на 2 грн и составит 43,66 грн, продав валюту для расходов можно получить около 52 285 грн, то есть на 2 285 грн больше, чем инвестировали.

"Но цены выросли, и приобрести мы сможем товары, которые бы сегодня стоили 48,1 тыс грн, то есть мы потеряем 4 тысячи грн. Заработаем 2 тысячи, а потеряем в 2 раза больше. Неожиданно, но...", - продолжает эксперт.

Депозит в евро

Средний курс евро на 4 сентября: покупка - 47,9 грн, продажа - 48,6 грн. Таким образом, на 50000 гривень можно купить около 1 031 евро.

При ставке 0,44% годовых прибыль составит 4,54 евро, после уплаты налогов - 3,49 евро. После окончания депозита на счету будет 1 034,4 евро.

Если курс, по которому банк выкупит евро, вырастет до 49,9 грн, мы получим 9 935 гривень - чуть меньше, чем инвестировали. Но если курс составит 49,3 грн, получим 51,6 тыс. грн, то есть заработаем 1,6 тыс. грн - это примерно вдвое больше, чем на гривневом депозите. Но, опять же, мы сможем приобрести меньше товаров, чем до приобретения валюты и оформления депозита, отмечает аналитик.

"Конечно, для валютных депозитов все будет зависеть от поведения валютного рынка. Если гривна резко ослабнет, что маловероятно, мы получим от валютных депозитов после конвертации значительно больше гривневых средств на наши нужды", - добавил Котович.

ОВГЗ

Выбирая для инвестиций облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), следует учесть, что не всегда получится инвестировать именно на желаемый срок, потому что приходится выбирать варианты среди имеющихся на рынке. Поэтому эксперт предлагает сформировать условный выпуск ОВГЗ с погашением в начале сентября следующего года, чтобы это было сопоставимо с годовыми депозитами.

"Берем за предположение, что мы инвестируем в выпуск гривневых ОВГЗ, который Минфин сейчас размещает на своих аукционах с доходностью 16,35%, незначительно сократив срок обращения", - говорит Котович.

Согласно его расчетам, за год мы получим на каждую облигацию по 163,5 грн купонных выплат, или всего 8 175 грн, и будем иметь на счету после погашения ОВГЗ 58 175 грн. С учетом потери покупательной способности, чистый доход составит 3,5 тыс грн.

Куда вложить деньги в Украине в 2025 году

По словам Котовича, самым выгодным инструментом для сбережений сейчас являются облигации внутреннего государственного займа.

"ОВГЗ - однозначно самый прибыльный вариант сбережения, по сравнению с гривневыми депозитами за счет подобных ставок, но при отсутствии налогов. И наиболее прогнозируемый и предсказуемый по сравнению с валютными депозитами, потому что здесь не существует "если", - заключает специалист.

Котович объясняет: если гривна резко ослабнет, мы получим от валютных депозитов после конвертации значительно больше гривневых средств. Однако этот сценарий маловероятен. Если ослабление будет контролируемым, как в этом или прошлом году, наш "заработок" на процентах и курсе не перекроет инфляцию.

"Выбирая между депозитами, гривневый депозит даст небольшой, но предсказуемый доход, даже уменьшенный на инфляцию. В то же время валютные депозиты имеют более низкую доходность и могут принести выгоду только при благоприятном курсовом движении, и большие риски - при неблагоприятном. Выбор продукта зависит от отношения к риску и ожиданий относительно изменений курсов валют в течение периода инвестирования", - резюмировал аналитик.

справка Тарас Котович Старший финансовый аналитик инвестгруппа ICU Окончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "Государственные финансы". С 1999 года работал в управлении доходов, с 2000 года – в департаменте государственного долга Министерства финансов Украины, с 2011 года – аналитик инвестгруппы ICU. Является соавтором ряда постановлений Кабинета министров Украины, регламентирующих функционирование первичного рынка облигаций внутренних государственных займов. Участник Украинского общества финансовых аналитиков.

Возможности для инвестиций - другие новости

Ранее УНИАН писал о советах финансовых экспертов по покупке валюты в ближайшее время. Так, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рекомендует в первую неделю сентября ничего не делать, кроме закрытия депозитов, возврата ОВГЗ банку, забрав средства и проценты.

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев прогнозировал, что в сегменте депозитных вкладов уже в сентябре можно ожидать постепенное снижение доходности. Причиной является потенциальное решение о снижении учетной ставки.

Вас также могут заинтересовать новости: