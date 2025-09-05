Недавнее обновление ChatGPT принесло одну из самых запрашиваемых функций

Возможность создавать ветки разговоров доступна всем зарегистрированным пользователям.

Компания OpenAI "по многочисленным просьбам" добавила в ChatGPT новую функцию – ветки запросов. Благодаря этому нововведению можно переносить историю беседы из старого чата в новый.

"По многочисленным просьбам: теперь в ChatGPT можно разветвлять беседы, что позволит легче ориентироваться в разных направлениях, не теряя первоначальной тем" – говорится в публикации в Twitter.

Создать новую ветку разговора можно по нажатии на кнопку "Ветка в новом чате" – она всплывает по нажатии троеточия в меню под ответом ChatGPT.

Функция доступна всем зарегистрированным пользователям, но работает только в веб-версии ChatGPT.

Днем ранее OpenAI открыла бесплатный доступ к функционалу проектов, который ранее был только у платных подписчиков. Это опция, при помощи которой можно организовывать свои чаты с искусственным интеллектом по папкам.

А в середине августа OpenAI запустила GPT-5 – "лучшую языковую модель в мире". По словам авторов, использовать ее – словно общаться с кандидатом наук.

