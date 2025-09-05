РФ, в частности, перебрасывает свои силы с севера Украины на юг, отметил Демченко.

Количество атак российских захватчиков на Сумщине существенно уменьшилось. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Ребята из наших подразделений, которые находятся в пределах Сумской области на том направлении, где враг продолжает вести свои активные действия малыми пехотными группами - это Хотинская и Юнаковская общины, говорят, что количество атак или действий врага существенно уменьшилось, чем это было в начале, когда противник пытался продвинуться вглубь территории нашей страны на этом направлении", - сказал Демченко.

Он добавил, что подразделения оккупантов, которые понесли большие потери на этом направлении, также активно меняются.

"Враг постепенно отводит свои накопленные силы с этого направления, перебрасывая их в том числе и на юг", - добавил Демченко.

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты начали перебрасывать свои элитные подразделения из Сумской и Херсонской областей. Эксперты отмечают, что РФ накапливает свои силы в Донецкой области, где, вероятно, Москва планирует осенью сосредоточиться на попытках захватить остальную часть Донецкой области.

О стабилизации ситуации на Сумщине ранее доложил командующий Десантно-штурмовых войск, бригадный генерал Олег Апостол. Он также отметил, что Силы обороны на этом направлении постепенно движутся вперед. Однако о классическом контрнаступлении говорить рано.

