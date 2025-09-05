Это меняет все: ученые разгадали древнюю тайну Луны

Исследователи MIT объяснили происхождение странного магнетизма лунных пород.

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) нашли объяснение древней загадке Луны - почему ее породы демонстрируют признаки сильного магнетизма, хотя сейчас она не имеет собственного магнитного поля.

Новое исследование, опубликованное в Science Advances, показывает: на ранних этапах существования Луна имела слабое магнитное динамо в расплавленном ядре. Однако именно столкновения с массивными астероидами ненадолго, но резко усиливали это поле, оставляя "замороженные" магнитные отпечатки в породах, особенно на обратной стороне спутника.

Как это работало

Моделирование показало, что после удара масштаба бассейна Имбрию на ближней стороне образовывалось гигантское плазменное облако. Оно обтекало Луну и концентрировалось на противоположной стороне, временно усиливая слабое поле примерно на 40 минут - достаточно, чтобы породы зафиксировали всплеск.

Видео дня

"Есть значительные части лунного магнетизма, которые до сих пор не объяснены. Но большинство сильных полей можно понять именно этим процессом", - пояснил аспирант MIT Исаак Нарретт.

Исследователи также выяснили, что сейсмические волны от ударов меняли ориентацию электронов в породах, "замыкая" мгновенное усиление. Профессор Бенджамин Вайс сравнил это с колодой карт, которые падают в магнитном поле и выравниваются в новом направлении.

Двойная природа лунного магнетизма

Результаты подтверждают, что магнетизм Луны имеет двойное происхождение: слабое динамо создавало базовое поле, а астероидные удары усиливали его.

"Мы говорим, что это немного и того, и другого. И это гипотеза, которую можно проверить", - отметила соавтор Рона Оран.

Что дальше

Будущие миссии, включая программу NASA Artemis, могут взять образцы пород на обратной стороне Луны, чтобы проверить новую теорию. Ученые считают, что понимание магнитных записей поможет не только воссоздать историю Луны, но и объяснить роль астероидных ударов в формировании магнетизма других планет Солнечной системы.

Вас также могут заинтересовать новости: