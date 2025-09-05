По его словам, элиты ЕС могут быть в панике, но США сделали защиту западной цивилизации своим приоритетом.

Президент США Дональд Трамп, по мнению критиков, разрушает трансатлантический союз, но на самом деле — он его укрепляет, считает директор Центра Свободы имени Маргарет Тэтчер в Heritage Foundation Найл Гардинер.

По его словам, Трамп гораздо больше интересуется будущим Европы, чем Джо Байден во времена своего президентства. "Евроскептический подход Трампа к ЕС углубляет связи Америки с отдельными европейскими государствами, в ущерб Брюсселю", - отметил Гардинер в своем материале для The Telegraph.

Эксперт считает, что хоть американский лидер демонстративно не любит Европейский союз, он на самом деле самый трансатлантически настроенный президент со времен Рональда Рейгана, искренне заботящийся о будущем Европы.

Тем не менее президент Трамп подвергается бесконечным атакам со стороны правящих элит в столицах Западной Европы. Они насмехаются над его якобы радикальными политическими решениями — теми самыми, которые делают Америку безопаснее — в то время как десятилетия открытых границ и массовой миграции продолжают приводить к росту преступности и хаоса в Европе.

Байден и его вице-президент Камала Харрис пользовались похвалой со стороны европейских СМИ и политической элиты, несмотря на то что практически ничего не сделали для укрепления безопасности Запада. Тогда как Трамп столкнулся с враждебностью к его идеям со стороны некоторых европейцев.

Иногда это граничило с личной ненавистью, сочетающейся с отказом признавать, что Европа находится в состоянии серьёзного экономического и культурного упадка, "разрывающего ткань многих стран", говорится в материале.

Президентство Трампа бросает вызов Брюсселю, ставит под вопрос сам Европейский проект и разрушает защитные стены ЕС. "Трамп — первый в истории США евроскептический президент, открыто поддерживающий суверенитет и самоопределение в Европе. Он убеждённый сторонник Brexit и считает, что выход Британии из ЕС меняет правила игры для Европы", - подчеркнул Гардинер.

Его политика якобы пугает европейскую элиту, но в то же время соответствует настроению общества во многих странах Европы, включая Францию и Германию. При этом Трамп стал защитником НАТО — альянса, который реально работает, в отличие от ЕС, по словам автора. На успешном саммите НАТО в Гааге в июне все участники обязались увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, что стало прямым результатом давления США.

Кроме того, как показал недавний саммит европейских лидеров в Белом доме, организованный Трампом, сегодня в Европе признают, что только американское лидерство может заставить кремлевского диктатора Владимира Путина завершить агрессивную войну против Украины.

Трамп угрожает Москве серьёзными последствиями в случае отказа от переговоров с Украиной, и США обладают возможностью нанести ущерб российской экономике, если это потребуется. Трудно представить, чтобы Камала Харрис могла собрать европейских лидеров в Вашингтоне или Гааге для укрепления единства свободного мира, заявляет эксперт.

Администрация Трампа также активно вмешивается в европейские дела, требуя безопасных границ, защиты свободы слова и отказа от массовой миграции. Президентство Трампа защищает безопасность, суверенитет и культуру Европы, делая защиту западной цивилизации приоритетом на мировой арене.

