Президент подчеркнул, что не может пока раскрыть все подробности, ведь многие из них являются очень чувствительными и касаются военной сферы.

Несмотря на то, что Россия не собирается прекращать войну, уже строится система безопасности, которая может подтолкнуть врага к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Международном экономическом форуме "Амброзетти", сообщает Rai.

"Я не могу сейчас раскрыть все подробности - многие из них являются очень чувствительными и касаются военной сферы. Но мы готовим силу - на земле, в воздухе и на море, - которая, просто работая по плану, будет давить на Россию, чтобы она прекратила войну", - сказал глава государства.

По его словам, план предусматривает, что вероятность продолжения войны Россией уменьшат системы беспилотников, совершенствование оборонительных систем, а также меры для предотвращения атак врага.

"Мы работаем над усовершенствованием оборонительных систем и предотвращением нападений россиян, и это подтолкнет РФ к заключению мирного соглашения", - добавил Зеленский.

Вероятность прекращения войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению генерал-лейтенанта США в отставке Бена Ходжеса, Россия, вероятно, будет вести боевые действия в Украине "еще год или полтора". Он считает, что интенсивность боевых действий российских войск на фронте будет зависеть от давления США не только на Москву, но и на Киев. Ходжес не исключает, что президент США Дональд Трамп будет подталкивать обе стороны к переговорам.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц сделал откровенное заявление относительно окончания войны в Украине. Он отметил, что не теряет надежды на мир, но и также не имеет никаких иллюзий. Немецкий политик сказал, что готов к тому, что война в Украине затянется еще надолго.

Также министр иностранных дел и вице-премьер-министр Антонио Таяни Италии сделал прогноз об окончании войны в Украине. По его мнению, маловероятно, что до конца этого года будет достигнуто мирное соглашение.

