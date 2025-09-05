В сентябре в будние дни пограничники насчитывают около 105 тысяч пересечений границы в обе стороны.

С 28 августа в Украине вступило в силу разрешение на выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Однако резкого увеличения пассажиропотока на фоне этого не обнаружено. Об этом рассказал Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины в эфире телемарафона.

"Увеличение на пассажиропоток эта категория граждан, это касается мужчин от 18 до 22 лет включительно, существенно увеличения нет все это время. Несмотря на то, что российская пропаганда разгоняла. что все, мужчины теперь штурмуют границу, массово выезжают, формируют очереди", - сказал Демченко.

Он добавил, что летом пассажиропоток на въезд и выезд был значительно больше. Однако уже с 1 сентября он уменьшился.

"В августе в будние дни границу пересекали в среднем 125-135 тысяч граждан. Сейчас в будни 105-107 тысяч пересечений границы в обоих направлениях. Но даже в августе преимущество шло на въезд в Украину, чем на выезд. Конечно, эта категория граждан, которой разрешено пересекать границу в условиях военного положения, они присутствуют как на выезд из Украины. Так они присутствуют и на въезд в Украину. И это ежедневные наблюдения наших инспекторов", - добавил Демченко.

Выезд для мужчин 18-22 лет: что известно

Ранее Демченко рассказывал, что не всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешено выезжать из Украины. В частности это касается мужчин, которые занимают должности, где выезд за границу возможен только в служебную командировку. Еще одна категория мужчин, которая не смогла пересечь границу - лица, находящиеся в розыске, отметил спикер ГПСУ.

В то же время ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что даже после окончания войны определенное время мужчины не смогут выезжать из Украины. Он отметил, что после этого должен пройти "промежуточный период".

