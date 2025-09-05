В условиях предоставления денежной помощи переселенцам есть изменения.

Внутренне перемещенные лица (сокращенно - ВПЛ) в Украине имеют право на ряд льгот. Также людям, приехавшим из родного города в другую область полагаются выплаты. Узнайте, какие выплаты ВПО 2025 действовать с 1 сентября, кто может получать финансовую поддержку, а какие категории потеряют такую возможность.

Кто не может получить выплаты для ВПО в Украине с 1 сентября

На сайте Минсоцполитики четко описано, кто такие ВПЛ и кому государство не откажет в оформлении такого статуса. Однако есть и люди, которые не имеют права на выплаты ВПО или могут быть их лишены, если получали раньше.

С 1 сентября в список попали:

украинцы которые, купили новый автомобиль не старше 2020 года, исключение - машина, приобретенная волонтерами для ВСУ;

люди, купившие участок или жилье дороже ста тысяч гривень;

те, у кого на депозите в банке лежат деньги на сумму более ста тысяч гривень;

украинцы, которые с момента получения статуса переселенца или до этого купили доллары, евро или другую валюту, а также металлы, а общая сумма сбережений теперь составляет сто тысяч гривень и больше;

владельцы дома или квартиры, площадь которых больше 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи, и эта недвижимость находится в "безопасных" областях страны.

Кроме того, украинцы, которые получают выплаты ВПО 2025, теряют такую возможность, если не присутствуют в Украине больше месяца подряд без серьезных на то оснований. Таковыми, по мнению государства, считаются командировки, лечение, реабилитация, стажировка, лечение или оздоровление ребенка и так далее. Также выплат лишат тех, кто вернулся на прежнее место жительства.

Какие льготы для ВПО в Украине существуют на данный момент

Украинцы, которые все-таки оформили себе такой статус и не лишились его, имеют право на помощь от государства. Министерство описывает, какие льготы переселенцам доступны на данный момент, кроме выплат.

Льготы на коммуналку переселенцам

Каждый переселенец может оформить субсидию на оплату коммунальных услуг на тех же основаниях, что и постоянные жители города или села. Размер субсидии будет определен индивидуально для каждого конкретного случая, он зависит, в частности, от дохода семьи - чем тот меньше, тем больше расходов возьмет на себя государство.

Оформить льготы на коммунальные услуги переселенцам можно в Пенсионном фонде, через Дію, в ЦНАПе или, если живете в селе, то обратившись к главе поселкового совета.

Льготы на жилье переселенцам - оплата аренды

ВПЛ, которые снимают квартиры или дома, также потенциально могут рассчитывать на финансовую поддержку государства. Это значит, что все переселенцы, чье жилье в родном городе было уничтожено или повреждено, а также те, кто покинули свои дома на прифронтовой или оккупированной территории, имеют право на такой вид субсидии. Льгота предназначена только тем ВПЛ, которые не получают другие виды помощи и не живут в помещении, попадающем под программу "Прихісток". Размер субсидии на оплату арендованного жилья определяется индивидуально - он зависит, в том числе, от количества человек в семье, уровня дохода и стоимости выбранной квартиры или дома.

Льготы при поступлении в ВУЗ переселенцам

Дети-переселенцы также получают ряд льгот от государства - об этом сказано в Законе Украины. Среди них бесплатное питание в университетских столовых, бесплатное проживание в общежитиях или получение скидки на оплату комнаты. Студентам дневной формы обучения младше 23 лет предоставляют социальную стипендию, однако ее могут аннулировать при низкой успеваемости или академическом отпуске.

Льготы на приобретение жилья переселенцам

Кроме вышеперечисленных бонусов, государство также обещает поддержать ВПЛ, которые переехали с ВОТ на подконтрольные Украине места для проживания. Компенсации за разрушенное жилье, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, составят до двух миллионов гривень. На сайте Минразвития сказано, что ваучер можно будет использовать для приобретения нового дома, квартиры, для инвестиции в строительство или погашения ипотеки.

Однако стоит помнить, что программа заработает через два месяца после принятия постановления, то есть, примерно в ноябре, и будет доступна сначала только для ВПЛ со статусом УБД или группой инвалидности.

