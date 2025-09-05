История фразы уходит корнями в один из районов города.

Одесса всегда славилась своим особым языком. Здесь родились десятки слов и выражений, которые со временем разошлись по всему миру.

Фраза "не фонтан" сегодня известна далеко за пределами Одессы. Ее можно услышать как в Киеве, так и за границей. УНИАН решил разобраться в этой истории и выяснить, что значит выражение "не фонтан" сегодня.

Видео дня

Не фонтан - откуда выражение и как оно связано с Одессой

Изначально эта фраза связана с одним из самых известных районов Одессы - Фонтаном. Откуда пошло выражение "это не фонтан" объясняет писатель Валерий Смирнов в своей книге "Полутолковый словарь одесского языка".

Еще в старину в городе остро не хватало качественной питьевой воды. Самой чистой и вкусной считалась вода именно с Фонтана. Ее развозили по городу в бочках биндюжники - извозчики-грузчики. Однако недобросовестные водовозы часто набирали воду в других местах, выдавая ее за "фонтанскую". Когда горожане пробовали такую подделку, то разочарованно качали головой и говорили: "Нет, это не Фонтан".

Так выражение постепенно вышло за пределы буквального значения и стало синонимом чего-то некачественного, поддельного и посредственного.

Что такое не фонтан сегодня - все значения

Теперь словосочетание "не фонтан" используют, чтобы выразить недовольство результатом, вещью или даже человеком. Если что-то сделано не очень хорошо, говорят: "Это, конечно, не фонтан". Например:

фильм так себе - не фонтан;

работа сделана, но не фонтан;

эти джинсы - явно не фонтан.

Одесский оборот прижился и стал использоваться повсеместно. Его любят за лаконичность, образность и ироничный оттенок. Ведь проще использовать короткую фразу, чем долго объяснять, что вещь плохого качества или ситуация не самая лучшая.

Не фонтан, но брызги есть - что это значит

Иногда фраза получает юмористическое "продолжение": "не фонтан, но брызги есть". Так говорят о чем-то среднем, что все-таки имеет какие-то положительные стороны.

"Не фонтан" - один из самых ярких примеров. Но за ним стоят и другие одесские выражения: "Я вас умоляю", "шоб я так жил", "таки да". Все они отражают особое мировоззрение одесситов: ироничное, но при этом мудрое.

Ранее УНИАН рассказывал, что значит от добра добра не ищут и когда использовать это выражение уместно.

Вас также могут заинтересовать новости: