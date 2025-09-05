На фоне такой позиции РФ, странной выглядит позиция российских друзей в Европе, отметил президент.

Накануне российский диктатор Путин заявил, что цель Украины вступить в Евросоюз является ее "законным выбором". На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает с места событий корреспондент УНИАН.

"Наконец мы слышим сигналы из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой. Еще с 2013 года Россия шла к такой простой мысли. Но сейчас это надо услышать и некоторым другим большим друзьям России в Европе. Если даже Путин не возражает, то позиции некоторых стран, особенно Венгрии, относительно кластеров переговоров, выглядят действительно странно", - сказал Зеленский.

Он также прокомментировал вчерашний разговор с европейскими политиками и Трампом во время встречи "Коалиции желающих". Зеленский в частности еще раз заявил, что Трамп не доволен тем, что европейцы покупают российский газ.

"Это касается в частности политики некоторых европейских стран - и Словакии, и Венгрии. И наверняка еще есть страны. И сегодня я позже буду говорить об этом с премьер-министром Словакии. И надеемся, что другие наши соседи также услышат соответствующие сигналы", - добавил Зеленский.

Заявление Путина относительно членства Украины в ЕС

Накануне кремлевский диктатор сделал ряд заявлений относительно Украины. В частности он назвал желание Киева вступить в ЕС "законным выбором". На фоне этого он также прокомментировал события 2013-14 годов.

"Проблема для нас на тот период, когда президентом был Янукович, заключалась в том, что встраивание Украины в европейскую систему экономических отношений было связано для нас с некоторыми проблемами экономического характера... И для нас это имело определенные последствия. И Украина должна была сопоставить, что она теряла в контактах с нами в прямом денежном выражении, и что она приобретала там", - сказал Путин.

