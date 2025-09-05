На выходных еще продлится летнее тепло.

В ближайшие выходные в Украине будет очень тепло. Хорошая погода будет наблюдаться и в следующие выходные, а уже после этого ожидается похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшие суббота и воскресенье будут в Украине теплыми и преимущественно солнечными", - прогнозирует синоптик.

По ее данным, максимальная температура воздуха в течение дня составит +24...+29 градусов. Только в западных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а во время осадков температура может снизиться на 2-4 градуса.

"А вот ночью уже - настоящая прохлада и надо вытаскивать тонкое хотя бы одеяло или плед, только +12...+16 градусов, на юге и западе до +18 градусов", - прогнозирует Наталка Диденко.

В Киеве, по ее словам, в ближайшие выходные "лучшей погоды не найти". В столице будет сухо и солнечно, а воздух прогреется до комфортных +25...+26 градусов.

"Однако, если честно, следующие выходные, 13-14 сентября, по предварительным прогнозам, также обещают комфортную погоду. Похолодание ориентировочно - где-то с 16-17 сентября", - уточнила эксперт по погоде.

Ранее Наталья Диденко сообщила, что в Киеве в ближайшие дни сохранится сухая, солнечная и теплая погода. Ближайший дождь в столице, по ее прогнозу, вероятен в понедельник, 8 сентября.

