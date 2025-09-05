Европа играет в долгую игру с Трампом по Украине, - NYT

Европейские лидеры пытаются показать Трампу, что Путин не настроен на мир в Украине.

Лидеры стран Европы хоть и высоко оценили старания Дональда Трампа в августе быстро закончить войну в Украине, но они все равно выражают скептицизм относительно реальности такого сценария. Об этом пишет The New York Times.

Поэтому, поскольку возможность быстрого окончания войны угасает, Европа нацелена на то, чтобы оставить Трампа на своей стороне. Сейчас стратегия европейских лидеров заключается в том, чтобы убедить Трампа в том, что именно Путин задерживает процесс переговоров. В частности и для этого была проведена встреча "Коалиции желающих" в четверг, 4 сентября.

Журналисты отмечают, что хоть американская сторона и заявляет о значительных уступках в позиции РФ. Но на практике пока не похоже, что Москва готова идти на переговоры. В частности из-за того, что Путин отказался брать на себя обязательства по прямой встрече с Зеленским.

"Европейские лидеры никогда не верили, что Путин встретится с Зеленским. Путин даже не считает Украину страной. Поэтому они пытались использовать нежелание Путина в свою пользу, используя это, чтобы получить от Белого дома новые обязательства по экономическим санкциям против России, если Путин в ближайшее время не согласится на переговоры", - пишет издание.

Со ссылкой на аналитиков издание отмечает, что для Европы есть преимущества в согласовании полного плана гарантий безопасности до того, как Путин пойдет на переговоры. Ведь наличие гарантий безопасности может помочь Зеленского пойти на сложные решения, как уступками захваченных территорий Москве.

"Для того, чтобы Украина положила конец этой войне, ей нужно быть уверенной, что новой войны не будет в ближайшие несколько лет", - сказала Яна Пульерин, старший политический ученый Европейского совета по международным отношениям. "Чтобы сделать это убедительным, ей нужны определенные заверения, определенные гарантии".

Однако, добавила она, "95 процентов всего этого сделано для того, чтобы Трамп был доволен и сохранил себе место за столом переговоров".

Мирные переговоры: важные новости

Журналисты The Wall Street Journal раскрыли детали относительно договоренностей между Украиной и партнерами во время встречи "Коалиции желающих". Отмечается, что были достигнуты договоренности о развертывании более 10 000 солдат в Украине. Также сообщается, что воздушные патрули над украинским небом будут выполняться силами, базирующимися за пределами страны.

Между тем Трамп заявил, что планирует провести еще один телефонный разговор с Путиным. В то же время он в очередной раз отметил, что договоренности по миру в Украине оказались сложнее, чем он ожидал.

