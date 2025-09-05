В 'ПриватБанке' подешевел доллар: какой курс валют 5 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,49 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 5 сентября, подешевел на 5 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался на прежнем уровне и составляет 48,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подешевел на 18 копеек и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 5 сентября, не изменился - 48,54 гривни.

Нацбанк установил на сегодня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,35 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,13 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

К тому же первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук рассказал, что регулятор изучает вопрос перехода с доллара на евро как основной курсообразующей валюты. По его словам, в частности, в течение последних лет платежный баланс публикуется не только в долларах, но и в евро и в национальной валюте, резервы также показывают в долларах и евро и т.д.

