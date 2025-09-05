Президент США признал, что войну в Украине, как оказалось, нелегко остановить.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, а также признал, что войну в Украине нелегко остановить. Об этом он сказал во время эксклюзивного ужина с руководителями крупнейших мировых ИТ-компаний в Белом доме.

У президента США спросили, собирается ли он после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским говорить с Путиным. Трамп ответил: "Да, буду", - и добавил, что между ним и российским диктатором "очень хороший диалог".

"Я урегулировал семь войн. Та, которая, по моему мнению, должна была быть одной из самых легких... Вы знаете это ощущение: вы считаете, что что-то будет легче, а оказывается, это немного сложнее", - сказал он.

Он назвал войну в Украине "российско-украинской катастрофой", где, по его словам, "на этой неделе погибло 7014 человек", большинство из которых - солдаты.

И хотя война в Украине, как отметил Трамп, "оказалась более сложной", однако он выразил уверенность, что "мы это сделаем, мы это урегулируем".

Разговор Трампа с Зеленским и представителями "Коалиции желающих"

Как сообщал ранее УНИАН, после встречи "Коалиции желающих" в Париже 4 сентября состоялся разговор между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами. По словам президента Украины, Трамп был очень недоволен, что Венгрия и Словакия покупают нефть из РФ. "Когда Россия атаковала нашу энергетику, а мы в ответ атаковали их энергетику, на которой они зарабатывают деньги и тратят потом на оружие, то именно эти две страны жаловались президенту Трампу на то, что вот Украина такая, она уменьшает возможности получения соответствующей нефти", - сказал Зеленский.

По данным СМИ, в разговоре Трамп призвал Европу прекратить покупать российскую нефть. По его словам, только за один год Россия получила 1,1 миллиарда евро от продажи топлива в ЕС. Также президент США сказал, что странам ЕС нужно оказывать большее экономическое давление на Китай из-за его финансовой поддержки российских военных усилий.

Также стало известно, что европейские партнеры Украины разочарованы Трампом, который на словах активно угрожает России санкциями, но уклоняется от их введения. По данным Bild, в тедефонном разговоре президент США обвинил европейцев в побочном финансировании российской агрессии против Украины. Европейцы же сказали Трампу, что российскую нефть покупают только Венгрия и Словакия. Но спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который присутствовал на встрече, отметил, что остальная Европа покупает нефтепродукты, полученные из российской нефти на индийских НПЗ.

