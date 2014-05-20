Женщинам, прогонявшим террористов из Краматорска, угрожают "повесить их на георгиевских лентах"

Женщины отказались признавать авторитет мужчин с оружием, говорится в сюжете спецвыпуска ТСН.

София Успешная вместе с дочерью заметили возле своего дома микроавтобус с вооруженными людьми в камуфляже. Безоружные, они требовали, чтобы террористы покинули их город. Те сначала им угрожали, а затем скрылись на территории шиферного завода, который расположен возле дома женщин. Ночью, по словам Успешной, террористы покинули территорию завода.

Читайте такжеНемцов о призыв "Стрелка" вооружить женщин: У боевиков закончилось финансированиеНо начали звонить неизвестные и угрожать. В частности, один представился полковником ФСБ и пообещал с ними расправиться.

"Угрожают по телефону. Рассказывают, как они повесят на георгиевских лентах", - говорит одна из жительниц Краматорска.

Милиция, говорят женщины, на их заявления не реагирует. Журналисты обратилась за помощью к украинским военным с просьбой, чтобы те защитили семью. Там обещали помочь.

Как сообщалось ранее, безоружные женщины из Краматорска прогнали террористов от своего дома.