В сети появилось видео, как женщины прогоняют вооруженных террористов с улиц Краматорска

В сети Интернет появилось видео, как несколько жительниц Краматорска пытаются прогнать с улицы боевиков с георгиевскими ленточками, которые приехали на микроавтобусе.

Также женщины начали звонить на горячую линию украинских правоохранительных органов и требовать защиты от террористов.

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Боевики сначала игнорировали требования, но потом один из них пригрозил выйти из машины и "положить женщин на землю". На что жительницы Краматорска отреагировали возмущенными требованиями немедленно покинуть их улицу.

"Сколько будет продолжаться этот террор?" - возмущались они.

В итоге микроавтобус был вынужден уехать , а потом скрыться на так называемой "базе террористов".