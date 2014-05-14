Пограничники объяснили, почему отпустили Болотова в Россию

В Государственной пограничной службе утверждают, что не имели оснований не выпускать за пределы Украины так называемого «народного губернатора» Луганской области Валерия Болотова.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Госпогранслужбы, вчера, 13 мая, в 15.20 гражданин Болотов пересек государственную границу в пункте пропуска “Должанский”, имея при себе паспорт гражданина Украины.

Как отметили в ведомстве, у пограничников при проверке документов указанного гражданина не нашлось оснований отказать ему в пересечении границы.

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Кроме того, в базе данных относительно лиц, которым запрещен выезд из Украины, или лиц, находящихся в розыске, фамилии Болотова не было, а следовательно, пограничники не могли ему отказать в пересечении границы так же, как и не имели оснований по собственной инициативе его задерживать, поскольку это бы было нарушением действующих в ГПСУ инструкций и могло расцениваться как превышении власти или служебных полномочий, заявили в пограничной службе.

В свою очередь источник в правоохранительных органах отметил, что в отношении Болотова открыто уголовное производство, которое должно расследоваться прокуратурой Луганской области.

Как допустил собеседник агентства, по каким-то причинам данные на розыск Болотова прокуратурой не были внесены в базу данных - “либо не успели, либо умышленно этого не сделали”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 мая, председатель Верховной Рады Александр Турчинов попросил Генпрокуратуру, СБУ и Государственную пограничную службу Украины дать объяснение, каким образом так называемый «народный губернатор» Болотов смог выехать из Украины.

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Соответствующее объяснение Турчинов попросил после выступления в ВР депутата Олега Ляшко.

В частности, Ляшко, сообщил, что самопровозглашенный “народный губернатор” так называемой «Луганской народной республики» Болотов официально выехал в Российскую Федерацию через пункт пропуска “Должанский”, поскольку со стороны правоохранительных органов к нему не было претензий.

Ляшко отметил: “Как человек, на руках которого кровь, убийства наших людей, раскол Украины, выехал через границу?”.

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“Что это за антитеррористическая операция, что это за границы? Когда он даже не через посадку лезет, а через официальный пункт”, - заявил депутат.

Ляшко отметил: “Что происходит в нашей стране? Это профанация, это имитация, или это государственная измена? Я спрашиваю у руководителей правоохранительных органов”.