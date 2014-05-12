В Луганске объявили о создании «ЛНР», Царев заговорил о «полноценной Новороссии» - СМИ

Сегодня, 12 мая, около 18-30 на площади у памятника Тарасу Шевченко в Луганске объявили о том, что «большинство поддержало создание Луганской народной республики» в ходе псевдореферендума 11 мая 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент «Восточного варианта».

О «решении большинства поддержать акт о независимости Луганской народной республики» собравшимся на площади гражданам сообщила «представитель центральной избирательной комиссии». При этом никаких цифр о количество проголосовавших «представитель ЦИК» не озвучила.

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По оценке корреспондента издания, на площади - не более 800 человек. В толпе замечены экс-первый вице-губернатор Эдуард Лозовский, бывший гендиректор ЛОГТРК Родион Мирошник, заместитель Луганского городского головы Заза Зухбая.

Митинг начался в 17-00, около часа на сцене выступали актеры Русского драматического театра. После выступления «представителя ЦИК» слово дали так называемому «народному губернатору» Валерию Болотову, который поздравил присутствующих и призвал «работать, созидать и отстаивать нашу республику».

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За Болотовым выступал нардеп от ПР Олег Царев, который пришел на площадь вместе с Болотовым под ремикс песни группы «Любэ» «Батяня комбат» - в исполнении местных певцов-инвалидов братьев Золотухиных эта песня превратилась в «Батаня Донбасс».

Болотов и Царев были окружены вооруженной автоматами охраной.

Царев призвал создавать «свое правительство», которому «будет помогать областной совет».

«У вас уникальный облсовет, потому что он поддержал решение о проведении референдума в отличии от Донецкого областного совета», - сказал Царев.

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Кроме того, Царев предложил Луганской народной республике объединиться с Донецкой народной республикой, подписав соответствующий договор. Это предложение люди на площади встретили с одобрением.

«Когда мы объединимся, сможем стать полноценной Новороссией и уже вести переговоры о вступлении в таможенный союз», - закончил свое выступление Царев.