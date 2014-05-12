Третья фаза санкций ЕС будет зависеть от позиции РФ по выборам президента Украины - МИД Британии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Хейг заявил перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, остро раскритиковав так называемые референдумы в Донецкой и Луганской областях, проведенные сепаратистами 11 мая.

"Главное сейчас, чтобы состоялись выборы 25 мая. На прошлой неделе я был в Украине и почувствовал стремление людей высказаться через голосование относительно собственного будущего и будущего своей страны. И здесь будет возможность сделать это. Мы будем готовить третью фазу санкций, которая будет определяться, в частности, российским отношением к украинским выборам 25 мая", - сказал Хейг.Читайте такжеЕС надеется, что до третьей фазы санкций против России дело не дойдет - де Гухт

По его словам, из тысячи наблюдателей на выборах, которых направляет Европейский Союз в Украину, сто будут представлять Великобританию.

"На подавляющей части Украины нет проблем с организацией президентских выборов. Также есть сильное желание провести выборы и в восточной части Украины. Подавляющее большинство украинских граждан должны иметь право принять участие в выборах", - прибавил Хейг.

Он также остро раскритиковал "референдумы" в Донбассе, заявив, что их организаторы даже не делали вид, что голосование происходит прозрачным способом.

"Так называемый референдум о самоуправлении в Донецкой и Луганской областях - такие попытки провести референдум не могут восприниматься серьезно в глазах мира. Согласно любым критериям, эти референдумы незаконные. Они не отвечают каким-либо требованиям в плане законности, прозрачности, и они не были проведены нормальным способом. Люди, которые организовывали эти референдумы, даже не делали никаких попыток, чтобы эти референдумы отвечали этим стандартам", - заявил глава британской дипломатии.