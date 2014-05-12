Третья фаза санкций ЕС будет зависеть от позиции РФ по выборам президента Украины - МИД Британии
Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявляет, что введение третьей фазы санкций ЕС против России, которая предусматривает широкие экономические ограничения, будет зависеть от позиции Москвы относительно выборов президента Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Хейг заявил перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, остро раскритиковав так называемые референдумы в Донецкой и Луганской областях, проведенные сепаратистами 11 мая.
"Главное сейчас, чтобы состоялись выборы 25 мая. На прошлой неделе я был в Украине и почувствовал стремление людей высказаться через голосование относительно собственного будущего и будущего своей страны. И здесь будет возможность сделать это. Мы будем готовить третью фазу санкций, которая будет определяться, в частности, российским отношением к украинским выборам 25 мая", - сказал Хейг.Читайте такжеЕС надеется, что до третьей фазы санкций против России дело не дойдет - де Гухт
По его словам, из тысячи наблюдателей на выборах, которых направляет Европейский Союз в Украину, сто будут представлять Великобританию.
"На подавляющей части Украины нет проблем с организацией президентских выборов. Также есть сильное желание провести выборы и в восточной части Украины. Подавляющее большинство украинских граждан должны иметь право принять участие в выборах", - прибавил Хейг.
Он также остро раскритиковал "референдумы" в Донбассе, заявив, что их организаторы даже не делали вид, что голосование происходит прозрачным способом.
"Так называемый референдум о самоуправлении в Донецкой и Луганской областях - такие попытки провести референдум не могут восприниматься серьезно в глазах мира. Согласно любым критериям, эти референдумы незаконные. Они не отвечают каким-либо требованиям в плане законности, прозрачности, и они не были проведены нормальным способом. Люди, которые организовывали эти референдумы, даже не делали никаких попыток, чтобы эти референдумы отвечали этим стандартам", - заявил глава британской дипломатии.