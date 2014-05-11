МИД Великобритании назвал «прискорбным» проведение «референдумов» на Донбассе

«У всех украинцев будет реальная возможность высказать демократическим путем свое мнение на предстоящих президентских выборах 25 мая», - заявил в воскресенье представитель британского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

«Задача сейчас - сделать так, чтобы свободные и справедливые выборы прошли в спокойной и стабильной обстановке. Если этому процессу будут препятствовать, будут последствия, о которых говорилось в заявлении президента (Франции Франсуа) Олланда и канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель от 10 мая. Великобритания согласна с тем, что мы должны все вместе работать над обеспечением стабильности, безопасности и процветания региона», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, Меркель и Олланд 10 мая на встрече в немецком городе Штральзунд заявили, что дальнейшая дестабилизация ситуации в Украине приведет к тому, что Европейский совет предпримет новые санкции против России, которые коснутся широкого спектра экономических областей.