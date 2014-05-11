В МВД отрицают присутствие "Днепра" в Красноармейске, а стрельбу расследуют как умышленное убийство

Об этом говорится в заявлении МВД Украины.

"МВД опровергает заявления о том, что в ходе столкновений участвовали сотрудники батальона милиции спецназначения "Днепр". Это спецподразделение милиции не покидало территорию Днепропетровской области", - заявили в МВД.

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Вместе с тем в ведомстве отметили, что по факту событий в Красноармейске начато расследование по статье "умышленное убийство".

Соответствующая запись внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним,11 мая в Красноармейск вошли бойцы Национальной Гвардии Украины. Военные взяли под охрану Красноармейский горсовет и горотдел милиции. После прибытия в город бойцов Нацгвардии завязалась перестрелка.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, машина с бойцами направлялась к горисполкома, когда на ее пути встали протестующие (по словам пользователей - местные жители). Бойцы начали стрелять в воздух, а потом все-таки прорвались в здание горисполкома.

В то же время, как утверждает российский журналист Тимур Олевский, в результате один протестующий был убит, один - ранен.