Все опросы имеют неофициальный статус и формально являются опросами граждан, однако, организаторы всех четырех опросов утверждают, что проводят референдумы, сообщает "Новости Донбасса".

Первый опрос проводит незарегистрированная общественная организация "Донецкая республика" во время которого у граждан Украины спрашивают хотят ли они независимости так называемой "Донецкой народной республики". Накануне данного опроса директора общеобразовательных учреждений Донецкой области сообщали журналистам "Новости Донбасса", что их заставляют под угрозой смерти организовать избирательные участки в помещениях школ, там же где открыты избирательные комиссии выборов президента, запланированные на 25 мая.

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Второй опрос проводит инициативная группа граждан и он называется "За мир, порядок и единство". По задумке инициативной группы, жители территориальных громад Донецкой и Луганской областей выскажут свое мнение относительно возможного изменения административно-территориального устройства государства с последующим включением данных громад в состав Днепропетровской области.

Третий опрос посвящен сохранению целостности Украины. Четвертый опрос о том, не желают ли жители Донецка присоединиться к Великобритании так как основателем города Донецк является британский предприниматель Джон Юз. Город первоначально назывался Юзовка.

Данные два опроса граждан проходят в специальных палатках, установленных в разных местах Донецкой области. Все четыре опроса не имеют юридической силы и не представляют мнение большинства жителей Донецкой области.