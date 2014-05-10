Сепаратисты обещают введение российских войск после ”референдума” - Тимчук

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebooк.

“По данным группы «Информационное сопротивление», в Луганской и Донецкой областях пророссийские экстремисты проводят усиленную агитационную работу среди населения. Ее цель – принудить граждан принять участие в так называемом «референдуме», с целью обеспечить раскол Украины”, - сообщил он.

По его словам, главным аргументом для убеждения сепаратисты приводят домыслы, что после проведения «референдума» Россия сможет ввести на территорию Украины «миротворческие войска», что позволит стабилизировать ситуацию в регионе.

Одновременно отмечается, что на протяжении последней недели российское так называемое «экспертное сообщество» усиленно продвигает тезисы о необходимости проведения Россией «миротворческой операции» на территории Украины.

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“Главный тезис при этом заключается в том, что ”миротворческая операция” должна проводиться Россией без получения согласия со стороны ООН, поскольку привлечение Объединенных Наций якобы позволит Западу ”перехватить инициативу” и ввести в Украину свои войска, получив мандат ООН”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские сепаратисты штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

7 апреля захватившие здание сепаратисты объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о намерении провести 11 мая референдум о статусе региона.

Официальный Киев настаивает, что ”референдум”, который планируют провести пророссийские сепаратисты 11 мая, нелегитимный.