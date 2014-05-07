Lifenews разместил под Славянском российские "Грады", выдав их за украинские

На российском ресурсе Lifenews была размещена новость о якобы украинских установках реактивного залпового огня "Град" под Славянском, проиллюстрированная фото машин с российскими военными номерами.

Читайте такжеШтепа в интервью российскому каналу заявила, что благодарна Путину и рада сепаратистамНа фотографии Lifenews номера затерты с помощью фоторедактора, однако в интернете можно без труда установить оригинал - это изображение из российского военного блога Виталия Кузьмина. Фото является частью репортажа об учениях 4-й отдельной гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой бригады, прошедших в начале 2012 года.

Ранее украинские СМИ сообщали, что российский Lifenews опубликовал материал о перестрелке под Славянском в пасхальную ночь до самой перестрелки.