Во Львовской области задержаны люди, которые везли взрывчатку и элементы приведения ее в действие - СБУ
13:02, 07 мая 2014Политика
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Во Львовской области задержано несколько человек, которые ввезли на территорию региона взрывчатку и элементы приведения ее в действие.
На Львовщине задержали нескольких лиц, которые ввезли взрывчатку и элементы приведения ее в действие - СБУ / gazeta.lviv.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
По его словам, главной задачей СБУ совместно с МВД является совершение действий для того, чтобы сделать невозможным попадание оружия и взрывчатки из восточных регионов на территорию других областей Украины.
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