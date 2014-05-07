Во Львовской области задержаны люди, которые везли взрывчатку и элементы приведения ее в действие - СБУ

13:02, 07 мая 2014
Политика
0 0

Во Львовской области задержано несколько человек, которые ввезли на территорию региона взрывчатку и элементы приведения ее в действие.

СБУ / gazeta.lviv.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

По его словам, главной задачей СБУ совместно с МВД является совершение действий для того, чтобы сделать невозможным попадание оружия и взрывчатки из восточных регионов на территорию других областей Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter