Наливайченко пригрозил донбасским мэрам-сепаратистам пожизненными сроками

Об этом Валентин Наливайченко заявил на пресс-конференции, сообщают "Новости Донбасса".

Так, он заявил, что в случае, если данные градоначальники совершат преступления, незамедлительно последует задержание и санкция суда.

"Те люди, которые будут подстрекать должны получить сроки", - сказал он.

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Также глава СБУ добавил, что если данные действия подстрекателей приведут к человеческим жертвам, то они могут получить наказание вплоть до пожизненного.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, Валентин Наливайченко заявил, что за последние дни было уничтожено около 30 тяжело вооруженных сепаратистских боевиков. Однако, вместе с тем он сообщил, что потери также есть и со стороны украинских бойцов.