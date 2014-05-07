СБУ: российская сторона готовит незаконный "референдум" о создании ДНР с явкой более 90%

Служба безопасности Украины получила доказательства организации российской стороной и боевиками незаконного референдума о создании сепаратистской Донецкой народной республики.

"Служба безопасности Украины получила неопровержимые доказательства подготовки и координации российской стороной мероприятий по проведению в восточных областях Украины так называемого «референдума» по созданию «Донецкой народной республики» с заранее известными результатам", - говорится в сообщении СБУ. В разговоре присутствует ненормативная лексика.

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