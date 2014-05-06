СМИ: Появилось фото бюллетеня для донецкого "референдума"
19:38, 06 мая 2014Политика
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Донецкий журналист Дмитрий Шибалов обнародовал фотографию, на которой якобы изображены бюллетень для сепаратистского "референдума" на Донетчине.
В сети обнародованы фото бюллетеня для псевдореферендума / Дмитрий Шибалов
Об этом сообщает Остров.
Гражданам, проживающих на контролируемых террористами территориях, предлагают ответить на единственный вопрос "Поддерживаете ли Вы Акт о государственной самостоятельности Донецкой народной республики?".
Вопрос напечатан на двух языках - сначала на русском, потом на украинском.
Напомним, ранее о намерении провести "референдум" объявили сепаратисты Луганской области.
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