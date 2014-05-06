СМИ: Появилось фото бюллетеня для донецкого "референдума"

19:38, 06 мая 2014
Политика
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Донецкий журналист Дмитрий Шибалов обнародовал фотографию, на которой якобы изображены бюллетень для сепаратистского "референдума" на Донетчине.

В сети обнародованы фото бюллетеня для псевдореферендума

Об этом сообщает Остров.

Гражданам, проживающих на контролируемых террористами территориях, предлагают ответить на единственный вопрос "Поддерживаете ли Вы Акт о государственной самостоятельности Донецкой народной республики?".

Вопрос напечатан на двух языках - сначала на русском, потом на украинском.

Напомним, ранее о намерении провести "референдум" объявили сепаратисты Луганской области.

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