СМИ: Появилось фото бюллетеня для донецкого "референдума"

Об этом сообщает Остров.

Гражданам, проживающих на контролируемых террористами территориях, предлагают ответить на единственный вопрос "Поддерживаете ли Вы Акт о государственной самостоятельности Донецкой народной республики?".

Вопрос напечатан на двух языках - сначала на русском, потом на украинском.

Напомним, ранее о намерении провести "референдум" объявили сепаратисты Луганской области.