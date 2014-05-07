На Донетчине около 50 человек в масках разгромили редакцию газеты "Горняк"

Как сообщили очевидцы события, большая группа (около 50 человек - ред.) неизвестных в масках в 11 часов вечера 6 мая, вооружившись палками и битами пришли к офису местной муниципальной газеты "Горняк", пишет сайт ПроГород.

Без предупреждения и долгих дискуссий неизвестные повыбивали окна и двери, ворвались внутрь помещения и принялись крушить все, что попадалось им под руки.

Находился ли кто нибудь внутри, пока неизвестно.

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Со слов очевидцев сейчас на место происшествия прибыл наряд милиции, а также скорая помощь и спасатели. Нападавшие на редакцию, в свою очередь, направились в центр города, в сторону исполкома.

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Напомним ранее, несколько неизвестных в масках выломав защитные ролеты забросали офис редакции газеты "Про Город" бутылками с коктейлями молотова.