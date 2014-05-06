Украинцы чувствуют большую угрозу от российских националистов, чем украинских - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, таковы результаты проведенного социологической службой Центра Разумкова опроса, презентованные на пресс-конференции заместителем директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

Три четверти (73,9%) граждан Украины не испытывают угрозы со стороны украинских националистов (так называемых «бандеровцев»). Чувствует такую угрозу каждый пятый (19,7%) респондент.

Не ощущают угрозы со стороны украинских националистов большинство населения всех регионов (от 97% на западе до 51% на востоке Украины), однако на юге и востоке доля тех, кто чувствует такую угрозу, выше, чем в целом по стране (27,9% - на юге, 39% - на востоке).

Читайте такжеПутин, Сталин, Берия: В Москве впервые за 23 года провели первомайскую демонстрациюУгрозу со стороны пророссийских экстремистов чувствуют 49,3% опрошенных, тогда как не испытывают такой угрозы 41,5%. Эту угрозу испытывают большинство жителей запада (70,5%), центра (65,1%) и относительное большинство (47,9) жителей юга страны, тогда как в восточном регионе - лишь 24,8% (59% жителей этого региона не испытывают такой угрозы).

50,5% респондентов чувствуют угрозу со стороны российских силовых структур, 39,8% - не испытывают. Эту угрозу испытывают большинство жителей запада (70,5%), центра (65,1%) и относительное большинство (47,9%) жителей юга страны, тогда как в восточном регионе - лишь 24,8% (59,9% жителей этого региона не испытывают такой угрозы)

*** Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 25 по 29 апреля. Было опрошено 2012 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.