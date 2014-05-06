Украинцы чувствуют большую угрозу от российских националистов, чем украинских - опрос
Три четверти граждан Украины не испытывают угрозы со стороны украинских националистов, половина считает угрозой пророссийских экстремистов.
Как передает корреспондент УНИАН, таковы результаты проведенного социологической службой Центра Разумкова опроса, презентованные на пресс-конференции заместителем директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.
Три четверти (73,9%) граждан Украины не испытывают угрозы со стороны украинских националистов (так называемых «бандеровцев»). Чувствует такую угрозу каждый пятый (19,7%) респондент.
Не ощущают угрозы со стороны украинских националистов большинство населения всех регионов (от 97% на западе до 51% на востоке Украины), однако на юге и востоке доля тех, кто чувствует такую угрозу, выше, чем в целом по стране (27,9% - на юге, 39% - на востоке).
Читайте такжеПутин, Сталин, Берия: В Москве впервые за 23 года провели первомайскую демонстрациюУгрозу со стороны пророссийских экстремистов чувствуют 49,3% опрошенных, тогда как не испытывают такой угрозы 41,5%. Эту угрозу испытывают большинство жителей запада (70,5%), центра (65,1%) и относительное большинство (47,9) жителей юга страны, тогда как в восточном регионе - лишь 24,8% (59% жителей этого региона не испытывают такой угрозы).
50,5% респондентов чувствуют угрозу со стороны российских силовых структур, 39,8% - не испытывают. Эту угрозу испытывают большинство жителей запада (70,5%), центра (65,1%) и относительное большинство (47,9%) жителей юга страны, тогда как в восточном регионе - лишь 24,8% (59,9% жителей этого региона не испытывают такой угрозы)
*** Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 25 по 29 апреля. Было опрошено 2012 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.