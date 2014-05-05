С приближением 9 мая у определенных слоев населения в Украине и в России происходит какой-то сбой в способности мыслить здраво. В текущем году, учитывая общую неспокойную ситуацию, аннексию «братьями» Крыма и попыток дестабилизировать Юго-Восток, этот сбой перерастает в настоящую истерику. Суть ее сводится к тому, что «киевская власть отменила в Украине День Победы».

Тот факт, что Кабинет министров утвердил план праздничных мероприятий по случаю Дня Победы и чествование ветеранов пройдет 7, 8 и 9 мая на всей территории страны, не является для этих людей аргументом. А все попытки объяснить, что «отмена Дня Победы» - ложь, неизменно сталкиваются с потоком оскорблений и набором стандартных фраз в ответ: «Хунта... Деды воевали... Мы вас заставим уважать нас и память наших предков... Не допустим унижения ветеранов... «Священная война».

Этих людей трудно убедить, что «наши» деды тоже воевали. Что память «их» предков такая же «их», как и «наша». Тому небольшому количеству ветеранов, которые дожили до нынешнего времени, пожалуй, горько видеть, как «преемник» когда-то великой державы, за которую они отдавали свое здоровье и жизни, пытается захватить государство, в котором они жили последние 23 года.

Что настоящее унижение для стариков — необходимость выстаивать в аннексированном Крыму многочасовые очереди ради получения заслуженной пенсии или выстраивание некоторых из них на Востоке Украины «живым щитом» перед частями украинской армии или правоохранителями.

Что унижением украинских ветеранов является заявление российского фюрера четырехлетней давности о «несущественном вкладе» Украины в общую победу: «война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Это исторический факт, это все в документах есть».

И еще большим унижением стала недавняя попытка некоторых российских журналистов оправдать действия Гитлера: «Нужно отличать Гитлера до 1939 года и Гитлера после 1939 года и отделять мух от котлет. Дело в том, что пока Гитлер занимался собиранием земель, и если бы он был бы славен только тем, что без единой капли крови объединил Германию с Австрией, Судеты с Германией, Мемель с Германией, фактически завершив то, что не удалось Бисмарку, и если Гитлер бы остановился на этом, то остался бы в истории своей страны политиком высочайшего класса» - писали намедни в «Известиях».

Что использование российскими торговыми марками патриотических чувств для увеличения продаж — никак не связано с уважением к ветеранам (к примеру, в магазинах Нижнего Новгорода уже появилось пиво с георгиевской ленточкой, изображением героев войны и историями их подвигов. «9 мая все товары со скидкой 9%», выпить и «приобщиться» к чужим подвигам можно всего за 40 рублей (около 13 гривен)).

Да и вряд ли уважение ветеранов может вызвать 20-летний неуч, нацепивший на себя георгиевскую ленту, но не способный внятно ответить, в каком году началась война. Это, к слову, касается и политиков.

…Зато заслужить уважение могут инициативы сродни недавней одесской истории с ветераном Великой отечественной войны Константином Плотниковым. После того, как его снимок, на котором старик еле передвигался с помощью ходунков по Соборной площади Одессы с украинским флагом облетел социальные сети, местные волонтеры разыскали ветерана. Неравнодушные люди собрали необходимые средства и купили ему электронную коляску. Просто так, в благодарность, без конкретной привязки к Дню Победы. Ведь вспоминать о дедах, которые воевали, нужно не один день в году, не так ли?..

Татьяна Урбанская