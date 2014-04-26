Канада отказалась запускать спутник с Байконура из-за ситуации в Украине

Об этом в Twitter заявил эксперт в космической отрасли Питер де Селдинг, сообщает РБК.

Планировалось, что Канада отправит спутник на космодром Байконур, а откуда его запустят в космос в июне 2014г. с ракетой-носителем «Союз -2.1б». Вместе с М3МSat планировалось запустить космический аппарат «Метеор-М» №2, микроспутники МКА-ПН2 («Рэлек»), Ukube-1, SkySat-2, TechDemoSat-1, AISSat-2, DX-1, «Бауманец-2» и Venta-1.

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Спутник M3MSat предназначен для мониторинга морских судов и передачи сообщений.

Отказ Канады от запуска спутника уже прокомментировал вице-премьер Дмитрий Рогозин. «Канадцы прокололись. Отказались от запуска своего спутника, признав его военным. А раньше уверяли, что он гражданский. На деньги канадцы попали точно», - написал куратор ОПК в своем Twitter.

Получить комментарий Роскосмоса пока не удалось.

Отношения между Россией и Канадой обострились после начала кризиса в Украине. В марте Оттава ввела визовые и финансовые санкции против российских чиновников и банка «Россия».