Украина и Молдова решили вместе противодействовать агрессии РФ
23:11, 24 апреля 2014Политика
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В ходе двусторонней встречи в рамках саммита «Восточного партнерства» в Праге и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица и президент Молдовы Николае Тимофти решили, что двум странам необходимо совместно противодействовать агрессии Российской Федерации.
Украина и Молдова решили вместе противодействовать агрессии РФ /REUTERS
Стороны обсудили вопросы международной безопасности, уделили внимание развитию событий на Востоке Украины и в Приднестровском регионе Республики Молдова, сообщает пресс-служба МИД.
"Дещица и Тимофти подчеркнули необходимость координации усилий двух стран по противодействию давлению Российской Федерации, в частности, в евроинтеграционном контексте.
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Глава МИДа выразил признательность руководству Молдовы за безоговорочную поддержку Украины", - говорится в сообщении.
Стороны договорились продолжить конструктивный диалог в рамках следующих двусторонних и многосторонних мероприятий.
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