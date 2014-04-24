Украина и Молдова решили вместе противодействовать агрессии РФ

Стороны обсудили вопросы международной безопасности, уделили внимание развитию событий на Востоке Украины и в Приднестровском регионе Республики Молдова, сообщает пресс-служба МИД.

"Дещица и Тимофти подчеркнули необходимость координации усилий двух стран по противодействию давлению Российской Федерации, в частности, в евроинтеграционном контексте.

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Глава МИДа выразил признательность руководству Молдовы за безоговорочную поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжить конструктивный диалог в рамках следующих двусторонних и многосторонних мероприятий.