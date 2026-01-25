Экономные и практичные: названы 10 лучших гибридных автомобилей 2026 года

Гибридные автомобили сочетают лучшие качества традиционных моделей с ДВС и электромобилей. Это экономные транспортные средства, у которых нет многих недостатков полностью электрических автомобилей.
В Autocar определили 10 лучших гибридных автомобилей, которые можно купить новыми в 2026 году. Эксперты объяснили, почему стоит обратить внимание на лидера этого рейтинга.
ТОП-10 лучших гибридных автомобилей 2026 года:
- Volkswagen Golf eHybrid
- Toyota Corolla
- Skoda Superb iV
- Volvo V60 T6
- BMW 330e
- Renault Clio E-Tech
- Range Rover Sport P460e
- BMW 550e
- Honda Civic
- Mercedes-Benz E300e
Volkswagen Golf eHybrid возглавил рейтинг лучших гибридных автмомобилей 2026 года. Эксперты назвали главные плюсы этой модели.
В частности, Volkswagen Golf eHybrid похвалили за очень большой запас хода исключительно на электротяге - 142 километра. Также эксперты высоко оценили информационно-развлекательную систему этой модели.
В издании отметили, что у Volkswagen Golf eHybrid есть и недостатки. Например, качество отделки интерьера и надежность модели уступают некоторым конкурентам.
Какими автомобилями больше всего довольны водители
Ранее в Consumer Reports назвали бренд автомобилей, которым больше всего довольны владельцы. Интересно то, что лидером оказался производитель исключительно электромобилей.
Лучшим брендом автомобилей по степени удовлетворенности владельцев стал Rivian. Эта компания, как и Tesla, выпускает только электромобили.
Многие владельцы автомобилей Rivian рассказали экспертам, что они очень довольны уровнем комфорта моделей этого бренда и высокой плавностью хода. В модельный ряд бренда входят электрокроссоверы и электрические пикапы.