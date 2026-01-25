Экономные и практичные: названы 10 лучших гибридных автомобилей 2026 года

Гибридные автомобили сочетают лучшие качества традиционных моделей с ДВС и электромобилей. Это экономные транспортные средства, у которых нет многих недостатков полностью электрических автомобилей.

В Autocar определили 10 лучших гибридных автомобилей, которые можно купить новыми в 2026 году. Эксперты объяснили, почему стоит обратить внимание на лидера этого рейтинга.

ТОП-10 лучших гибридных автомобилей 2026 года:

Видео дня
  1. Volkswagen Golf eHybrid
  2. Toyota Corolla
  3. Skoda Superb iV
  4. Volvo V60 T6
  5. BMW 330e
  6. Renault Clio E-Tech
  7. Range Rover Sport P460e
  8. BMW 550e
  9. Honda Civic
  10. Mercedes-Benz E300e

Volkswagen Golf eHybrid возглавил рейтинг лучших гибридных автмомобилей 2026 года. Эксперты назвали главные плюсы этой модели.

В частности, Volkswagen Golf eHybrid похвалили за очень большой запас хода исключительно на электротяге - 142 километра. Также эксперты высоко оценили информационно-развлекательную систему этой модели.

В издании отметили, что у Volkswagen Golf eHybrid есть и недостатки. Например, качество отделки интерьера и надежность модели уступают некоторым конкурентам.

Какими автомобилями больше всего довольны водители

Ранее в Consumer Reports назвали бренд автомобилей, которым больше всего довольны владельцы. Интересно то, что лидером оказался производитель исключительно электромобилей.

Лучшим брендом автомобилей по степени удовлетворенности владельцев стал Rivian. Эта компания, как и Tesla, выпускает только электромобили.

Многие владельцы автомобилей Rivian рассказали экспертам, что они очень довольны уровнем комфорта моделей этого бренда и высокой плавностью хода. В модельный ряд бренда входят электрокроссоверы и электрические пикапы.

Вас также могут заинтересовать новости: