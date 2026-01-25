Премьер Армении основал свою музыкальную группу

Группа получила название "Варчабенд".

50-летний премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о создании собственного музыкального коллектива.

На своей странице в социальной сети Facebook политик опубликовал логотип и название группы - "Варчабенд". Как объясняет Armenia Today, название образовано из первых двух слогов слова "премьер" на армянском языке и английского слова "band".

В середине января Пашинян сообщил, что первое выступление группы состоится в Ереване 30 января. По его словам, детали о месте проведения концерта объявят позже, а посетить мероприятие можно будет после предварительной регистрации.

Видео дня

Интерес Пашиняна к музыке стал заметным еще в прошлом году. В августе 2025 года СМИ сообщали, что он вместе с женой Анной Акопян начал изучать музыкальные инструменты, в частности гитару и ударные. Впоследствии премьер-министр неоднократно публиковал в соцсетях видео, на которых играет на барабанах.

Напомним, в прошлом году легендарный Пол Маккартни выпустил первую за много лет песню, присоединившись к масштабной инициативе против использования искусственным интеллектом творческих работ без разрешения авторов.

Таким образом артист присоединился к музыкантам, которые выступают за усиление контроля над использованием ИИ в этой сфере.

Вас также могут заинтересовать новости: