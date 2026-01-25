Топ-10 сериалов, которые сегодня покоряют Netflix

В списке есть как старые, так и новые проекты платформы.

Netflix продолжает удивлять зрителей разнообразием контента, предлагая новые проекты, которые быстро находят свою аудиторию.

УНИАН публикует актуальный рейтинг самых популярных сериалов этой недели. В список вошли как премьеры, так и такие известные хиты, как "Очень странные дела", которые удерживают внимание украинских зрителей уже определенное время:

1. Семь циферблатов Агаты Кристи

В 1925 году на загородной вечеринке шутка оборачивается смертью одного из гостей. Молодая аристократка начинает расследование, которое приводит к неожиданным раскрытиям.

2. Его и ее

Детективный триллер о бывшей журналистке и детективе - разведенной паре, которая снова сталкивается во время расследования жестокого убийства в их родном городке. Раскрытие правды переплетается с их личным прошлым.

3. Как на льду

Бывшая танцовщица возвращается на лед с новым партнером, но до сих пор вспоминает прошлое с теплыми чувствами, ведь он был ее первой любовью.

4. Освободить Берта

Невероятно неуклюжий папа и его прямолинейная семья вызывают хаос, когда пытаются влиться в высокомерное общество в новой элитной школе.

5. Беги

Успешный отец Саймон Грин разыскивает пропавшую дочь, однако поиски заводят его в темный мир семейных тайн и опасных заговоров.

6. Очень странные дела

Культовый фантастический сериал о группе подростков в городке Хокинс, где сверхъестественные явления переплетаются с правительственными тайнами.

7. Бриджертоны

Романтическая драма об аристократической семье в Лондоне эпохи Регентства. Вас ждут интриги, светские балы, а также борьба за любовь и статус в высшем обществе.

8. Эмили в Париже

Стильная романтическая комедия об американском маркетологе Эмили, которая переезжает в Париж, чтобы работать в новом офисе. Сериал полон романтики и культурных приключений.

9. Зверь во мне

Психологический триллер о писательнице, которая после трагедии теряет вдохновение, и ее жизнь меняется, когда в соседнем доме появляется влиятельный, но мрачный магнат с загадочным прошлым.

10. Хрустальная кукушка

Молодая врач приезжает в горный городок, где много лет назад произошли загадочные трагедии. Она надеется узнать больше о доноре своего сердца, но быстро сталкивается с тайнами и мистическими событиями.

