Ефросинина показала, как выглядела ее мама в молодости (фото)

Сегодня Людмила Ефросинина празднует День рождения.

Украинская телеведущая и блогерша Маша Ефросинина трогательно поздравила свою маму с Днем рождения, вспомнив о своем счастливом детстве.

46-летняя Мария рассказала в Instagram, что на днях ходила на фильм об отношениях между мамами и детьми под названием "Ну мам". Когда после показа у блогерши спросили, за что ее ругали в детстве, она не смогла ничего вспомнить:

"И не потому, что я была пай-девочкой (не была!), а потому, что мама меня не ругала... И я это помню всю свою сознательную жизнь".

Ефросинина отметила, что сегодня ее мама празднует свой День рождения. Она опубликовала архивную фотографию, где маленькой сидит на руках у мамы.

Видео дня

"Мама, спасибо тебе за любовь, которая не исчезает, даже когда трудно. Люблю без условий! С днем рождения, моя единственная. Почему-то именно это фото захотелось поставить, потому что здесь на улице где-то -25*, и нет отопления в нашей магаданской коммуналке. Но мы выжили... Холод не помню, а мамину постоянную улыбку - всегда", - добавила ведущая.

Напомним, недавно Маша Ефросинина публично поддержала певицу Елену Тополю, которую шантажировали провокационным видео с ее участием. Она призвала других женщин поступать так же, если те сталкиваются с подобным.

