Вы такого еще не пробовали: Клопотенко раскрыл рецепт квашеной капусты по-новому (видео)

Приготовление этого блюда не займет у вас много времени.

Известный украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист и блогер Евгений Клопотенко поделился с подписчиками необычным рецептом.

Повар предложил сочетать, казалось бы, несовместимые ингредиенты - мед и капусту. Пошаговый рецепт приготовления квашеной капусты по-новому он опубликовал в своем аккаунте в TikTok:

"Что будет, если совместить мед и капусту? Очень вкусная капуста! Попробуйте заквасить ее по-новому - не пожалеете".

Для приготовления нужно взять 2 кг капусты, 1 л воды, 1 столовую ложку соли и 1,5 столовой ложки меда. Капусту и морковь натираем и перекладываем в трехлитровую банку, после чего прижимаем все это скалкой. Кастрюлю с водой ставим на плиту и высыпаем в нее соль и мед. Когда вода остынет, заливаем ею капусту, накрываем банку марлей и отставляем все на три дня.

По словам ресторатора, мед придаст капусте интересное послевкусие и сделает квашеное блюдо совсем необычным. "Квасьте, пробуйте, цем", - добавил он.

Напомним, недавно Евгений Клопотенко сообщил, что сделал предложение своей девушке. Во время помолвки пара соблюдала украинские традиции.

