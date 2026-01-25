Блогерша Саша Бо заговорила о печальных последствиях подтяжки лица (фото)

Девушка заверила, что ей удалось их преодолеть.

Украинская блогерша Саша Бо (настоящее имя - Александра Тарнавская), у которой 1,7 миллиона подписчиков в Instagram, рассказала о последствиях подтяжки лица.

В прошлом году 30-летняя инфлюенсерша решилась на эндоскопическую подтяжку лица. Теперь она признается в Stories, что после операции столкнулась с сильным выпадением волос на висках:

"Эндоскопическая подтяжка однозначно сделала мое лицо более свежим, но есть нюанс. У меня сразу выпали почти все волосы на висках. И наконец, благодаря всем моим усилиям, они поросли пухом".

Тарнавская отметила, что период выпадения волос был для нее очень стрессовым, однако ей удалось справиться с этим. По ее словам, сейчас послеоперационных рубцов почти не видно, а волосы растут даже на местах разреза.

Напомним, осенью Саша Бо столкнулась с большой волной критики, поскольку подписчики обвинили блогершу во лжи. Комментаторы заметили значительные изменения во внешности девушки, однако она не объявляла о подтяжке лица или других операциях.

Кроме того, некоторые поклонники блогерши выразили недоумение тем, что она в 30 лет уже не впервые прибегает к изменениям внешности.

