Православный праздник сегодня в народе носит название Федор-поминальник.

26 января по новому церковному календарю в Украине православные чтят память святого Феодора Студита. Какие традиции связаны с этой датой, народные приметы и запреты, а также о том, какой сегодня праздник церковный по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня православный праздник в новом календаре

26 января в украинской православной церкви вспоминают Феодора Студита - игумена Студийского монастыря, который прославился своим подвижничеством и добрыми делами (день его памяти в старом календаре - 8 февраля).

Преподобный жил в VIII-IX веках. Он был родом из знатной семьи, получил хорошее образование. В молодости женился, но потом решил стать монахом и вместе с супругой удалился в монастырь.

Там Феодор вел строгую жизнь, непрестанно молился и тяжко трудился - стремился искупить годы, проведенные в мирских заботах. Он не раз выступал против решений византийских императоров, за что и попадал в ссылки. Но даже после возвращения из изгнания святой продолжал служить в монастыре.

Умер преподобный в скитаниях. 26 января 845 года его мощи были перенесены из Херсонеса Акритского в Студийский монастырь в Константинополе. После себя Феодор Студит оставил богословские труды, письма и устав монастыря, которым впоследствии руководствовались и другие обители.

Кого из святых почитают еще по новому календарю:

преподобных Ксенофонта, его супругу Марию и сыновей;

мучеников Ананию, Петра и еще семерых воинов;

преподобного Симеона Древнего, пустынника;

святителя Иосифа, архиепископа Солунского,

а также благоверного Давида III, царя Иверии и Абхазии.

Праздник сегодня церковный по старому стилю

По юлианскому календарю 26 января православные вспоминают мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по староцерковному стилю, историю этой даты и ее обычаи.

Что нужно и что нельзя делать сегодня, о чем просят в молитвах святого

К святому Феодору Студиту обращаются как к ходатаю перед Богом - просят укрепить веру, терпения и смирения, помощи в духовной борьбе, а также исцеления и укрепления здоровья. Считается, что святой помогает людям, страдающим болезнями желудка.

В народе день называют Федор-поминальник - с давних времен в эту дату наши предки молились за упокой усопших родственников, посещали кладбища и ставили в храме поминальные свечи. Согласно народному поверью, в это время души умерших тоскуют по земной жизни и своим близким, а потому могут напоминать о себе - например, являться во снах.

Чтобы почтить память предков и одновременно защитить дом, в старину также соблюдали особые обычаи - на окна и двери вешали ветки рябины или можжевельник, которым приписывали охранную силу.

В церковный праздник 26 января, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, сплетни, осуждение, зависть, жадность, нельзя лениться и отчаиваться, а также желать зла, мстить и отказывать в помощи.

По народным приметам в этот день нельзя плохо отзываться о покойниках - по поверьям, это может обернуться бедами для живых. Также стараются не начинать новые дела, поскольку они не дадут результата, но могут принести убытки.

Приметы 26 января - как узнать погоду на ближайшие дни

По приметам дня в народе издавна судят о погоде и о том, какой будет весна:

синицы щебечут с утра - жди похолодание и морозы;

круг вокруг луны - к метели;

яркие сумерки и звездное небо - к сильным морозам;

утренний туман - начнется оттепель;

ясный и тихий день - к ранней и теплой весне.

Говорят, каков Федоров день, такова будет и вся весна. Также в этот день готовят гороховую кашу и гадают о погоде на горохе. Считается, что если горошины звонко перекатываются по тарелке - впереди еще будут трескучие морозы, а если звук глухой - будет красивый и мягкий снегопад.

